Пытавший сжечь авиатехнику в Петербурге диверсант работал курьером и решил подзаработать

Задержанный в Петербурге диверсант решился на поджог авиатехники ради денег

Задержанный в Санкт-Петербурге россиянин сам предложил свои услуги украинским силовикам. Об этом во вторник, 12 ноября, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, молодой человек, собиравшийся поджечь авиатехнику на одной из предприятий ВПК работал курьером, он очень хотел заработать денег и предложил свои услуги украинской стороне, которая дала ему задание на совершение диверсии.

Ранее 12 ноября стало известно, что сотрудники ФСБ задержали 20-летнего жителя Санкт-Петербурга, намеревавшегося поджечь авиатехнику на местном оборонном предприятии.