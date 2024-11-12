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19:22, 12 ноября 2024Наука и техника

«Роскосмос» покажет «Луну-26» в Китае

«Роскосмос» покажет макет аппарата «Луна-26» на Airshow China 2024
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Макет орбитального аппарата «Луна-26» и Российской орбитальной станции (РОС) покажут на стенде «Роскосмоса» на аэрокосмическом салоне Airshow China 2024 в Китае. Об этом сообщила госкорпорация в Telegram.

Отмечается, что на стенде «Роскосмоса» представят образцы выпускаемой и перспективной техники девяти организаций.

«НПО Лавочкина продемонстрирует макеты аппаратов "Беркут-ВР", "Арктика-М", "Луна-26", РКК "Энергия" — макеты РОС и перспективного транспортного корабля нового поколения. НПО "Энергомаш" покажет макеты жидкостных ракетных двигателей, стационарных плазменных, а также двигателей малой тяги», — говорится в сообщении.

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