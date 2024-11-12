Россиян предупредили об использующих номера телефонов умерших людей мошенниках

Адвокат Зорин: мошенники могут звонить с номера умершего и занимать деньги

Россиян предупредили о мошенниках, использующих номера телефонов людей, которых нет в живых. Об этом заявил адвокат Александр Зорин в беседе с aif.ru.

Специалист рассказал, что в случае, если злоумышленники завладеют таким номером телефона, то они могут совершать с него звонки знакомым умершего человека и занимать у них деньги. Кроме того, уточнил Зорин, мошенники могут попытаться похитить деньги из банка, если к номеру привязаны банковские приложения.

Также, подчеркнул адвокат, злоумышленники, используя такие номера, могут создавать аккаунты в соцсетях и осуществлять мошеннические схемы.

Зорин призвал россиян, потерявших родственников, в течение 180 дней обратиться к сотовым операторам, чтобы аннулировать номер телефона или оформить его на себя.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, ворующих аккаунты в WhatsApp и Telegram. Сообщалось, что для этого они создают поддельные страницы мессенджеров.