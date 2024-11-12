Россиянам дадут возможность узнать о долгах завещателя до вступления в наследство

ГД одобрила обязанность сообщать о долгах завещателя до вступления в наследство

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении законопроект, который даст гражданам возможность при принятии решения о вступлении в наследство узнать не только об активах и имуществе, но и о долгах завещателя. Об этом сообщает «Интерфакс».

Документ, внесенный на рассмотрение летом прошлого года, предполагает, что россиянам, обязанным принять решение о вступлении в наследство в течение шести месяцев, о задолженностях в письменной форме будет сообщать нотариус, который в свою очередь должен будет в срок не позднее трех рабочих дней после дня открытия наследственного дела направить соответствующий запрос в Центральный каталог кредитных историй.

Предусмотренный механизм крайне актуален для случаев, когда кредитные долги превышают стоимость принятого в наследство имущества, и в таком случае процедура принятия наследства становится экономически нецелесообразной, отмечают авторы законопроекта. Ожидается, что закон вступит в силу через год после официального опубликования.

Ранее россиян предупредили, что доступность ипотеки в настоящее время снизилась настолько, что недалеко до ситуации, когда долги по ней начнут передавать по наследству.