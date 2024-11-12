Депутат Бессараб: прогулом считают отсутствие на работе более четырех часов

Член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб назвала уважительные причины отсутствия на работе. По ее мнению, к ним относятся стихийное бедствие, объявленная чрезвычайная ситуация, болезнь, смерть родственника.

Депутат уточнила, что в случае болезни следует предъявить листок временной нетрудоспособности. Бессараб отметила, что прогулом считается отсутствие на рабочем месте более четырех часов.

Во всех случаях, по возможности, нужно уведомить работодателя Светлана Бессараб депутат

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россиянам напомнили о положенных им дополнительных выходных

Член комитета Госдумы по социальной политике Екатерина Стенякина напомнила, что предпенсионеры могут быть освобождены от работы на два дня для прохождения диспансеризации.

«Для прохождения диспансеризации предпенсионер освобождается работодателем от работы на два рабочих дня в год», — уточнила депутат. Стенякина добавила, что выходные можно взять как в разное время, так и подряд, на эти дни за сотрудником сохраняется рабочее место и средняя зарплата.

Гражданами предпенсионного возраста считаются те, кому до выхода на пенсию по старости осталось не более пяти лет. Так, в 2024 году общеустановленный пенсионный возраст составляет 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. «В связи с этим в 2024 году предпенсионерами считаются мужчины, рожденные с 1962 по 1964 год, и женщины 1967 по 1969 годов рождения», — пояснила депутат.

Россияне назвали увеличивающий риск прогулов фактор

Почти половина россиян больше склонны прогуливать работу и отлынивать от своих обязанностей летом. В исследовании приняли участие более 17 тысяч человек. Так, на снижение эффективности в теплое время года пожаловались 49 процентов респондентов. Оставшиеся 51 процент заявили, что производительность не меняется.

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Для того чтобы побороть летнюю лень, 34 процента позволяют граждан себе отдых, 21 процент переключаются между задачами, еще 18 процентов прерываются на сон. 10 процентов респондентов пытаются поднять себе настрой мороженым и холодными напитками, восемь процентов — спортом. Семь процентов признались, что им помогает строгое планирование. Остальные респонденты прибегают к музыке и мотивационным тренингам.