Российские владельцы Helsinki Hall заключили сделку о продаже арены

Российские владельцы арены Helsinki Hall заключили сделку о продаже стадиона

Российские владельцы арены Helsinki Hall Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко заключили сделку о продаже стадиона. Об этом поверенный в делах Тимченко в Финляндии Кай Паананен рассказал газете Helsingin Sanomat.

«Документы о покупке подписаны. Сегодня покупатели и продавцы достигли соглашения по всем деталям сделки», — заявил он. Отмечается, что власти Хельсинки готовились к экспроприации стадиона, однако сторонам удалось прийти к соглашению.

Вот это герой!

Покупателем арены стала финская инвестиционная компания Trevian, которой перешел контрольный пакет акций Helsinki Halli Oy. Теперь власти Финляндии должны одобрить сделку и получить разрешение на продажу стадиона на уровне Европейского союза.

Ранее сообщалось, что мэрия Хельсинки обратилась в суд с требованием расторгнуть договор аренды с российскими собственниками спортивно-концертной арены Helsinki Hall. В качестве причины указана задолженность по арендной плате за пользование земельным участком.