Российские владельцы Helsinki Hall заключили сделку о продаже арены

Российские владельцы арены Helsinki Hall Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко заключили сделку о продаже стадиона. Об этом поверенный в делах Тимченко в Финляндии Кай Паананен рассказал газете Helsingin Sanomat.
«Документы о покупке подписаны. Сегодня покупатели и продавцы достигли соглашения по всем деталям сделки», — заявил он. Отмечается, что власти Хельсинки готовились к экспроприации стадиона, однако сторонам удалось прийти к соглашению.
Покупателем арены стала финская инвестиционная компания Trevian, которой перешел контрольный пакет акций Helsinki Halli Oy. Теперь власти Финляндии должны одобрить сделку и получить разрешение на продажу стадиона на уровне Европейского союза.
Ранее сообщалось, что мэрия Хельсинки обратилась в суд с требованием расторгнуть договор аренды с российскими собственниками спортивно-концертной арены Helsinki Hall. В качестве причины указана задолженность по арендной плате за пользование земельным участком.