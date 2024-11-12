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21:42, 12 ноября 2024Культура

Shaman расплакался на сцене

Shaman расплакался на сцене из-за смерти своего пресс-секретаря
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Российский певец Shaman расплакался на первом концерте после смерти своего пресс-секретаря. Фрагмент выступления появился на YouTube.

Издание Ura.ru поясняет, что артист посвятил концерт в Липецке Антону Коробкову-Землянскому. Исполнитель появился перед зрителями с инициалами своего друга на руках. Во время исполнения песни «Я останусь с тобой» из его глаз покатились слезы.

О смерти Коробкова-Землянского стало известно 10 ноября. 40-летнему журналисту стало плохо вечером 9 ноября, когда он находился у себя в квартире в Москве. Супруга вызвала скорую помощь, но врачам не удалось его спасти.

По одной из версий, Коробков-Землянский мог отравиться неустановленным веществом. Также рассматривается версия о сердечной недостаточности.

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