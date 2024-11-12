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16:26, 12 ноября 2024Культура

Солист Coldplay спас маленького фаната

Солист группы Coldplay Крис Мартин спас маленького фаната, вытащив его на сцену
Андрей Шеньшаков

Кадр: The Sun

Солист группы Coldplay Крис Мартин спас маленького фаната от давки во время концерта. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Опасная ситуация произошла во время выступления коллектива в Сиднее, Австралия. Певец заметил небольшую давку у сцены и малыша, которого чуть не затолкали восторженные поклонники Coldplay. Мартин тут же предложил ребенку забраться на сцену.

«Можешь сидеть тут, вовсе не обязательно, чтобы тебя толкали все эти большие взрослые. Сиди здесь, бро. Так лучше? Мы позаботимся о тебе, парень», — сказал он с улыбкой.

Ранее сообщалось, что группа Coldplay впервые за 10 лет возглавила музыкальные чарты.

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