В московском метро подсветили третий путь

В столичном метро на станции «Полежаевская» на третьем пути заработала подсветка

В московском метро на станции «Полежаевская» у третьего пути в центре зала появилась синяя подсветка. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Подсветка помогает делать поездки более безопасными, так как привлекает внимание пассажиров на платформе и не мешает машинистам, потому что находится под краем платформы. Свет виден на протяжении всей длины путей на станции

При установке подсветки специалисты ориентировались на технические и архитектурные особенности станции. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, синяя подсветка на станции метро «Полежаевская» повысит безопасность пассажиров.

Ранее у жителей столицы появилась возможность арендовать зонт на станции метро «Москва-Сити». Аренда зонтов также доступна на станциях «Физтех» (выход №1), «Яхромская» (выход №1), «Лианозово» (между выходами №1 и 2–5, между выходами №6 и 7) и «Марьина Роща» (выход №6).