Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:28, 12 ноября 2024Экономика

В московском метро подсветили третий путь

В столичном метро на станции «Полежаевская» на третьем пути заработала подсветка
Мария Черкасова

Фото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В московском метро на станции «Полежаевская» у третьего пути в центре зала появилась синяя подсветка. Об этом сообщает Telegram-канал департамента транспорта столицы.

Подсветка помогает делать поездки более безопасными, так как привлекает внимание пассажиров на платформе и не мешает машинистам, потому что находится под краем платформы. Свет виден на протяжении всей длины путей на станции

При установке подсветки специалисты ориентировались на технические и архитектурные особенности станции. По словам заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова, синяя подсветка на станции метро «Полежаевская» повысит безопасность пассажиров.

Ранее у жителей столицы появилась возможность арендовать зонт на станции метро «Москва-Сити». Аренда зонтов также доступна на станциях «Физтех» (выход №1), «Яхромская» (выход №1), «Лианозово» (между выходами №1 и 2–5, между выходами №6 и 7) и «Марьина Роща» (выход №6).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу района в Курской области уволили по требованию местных жителей. Переселенцы жаловались на безразличие чиновника

      Медведев ответил на поставленный кандидатом в канцлеры ФРГ ультиматум России

      МИД Молдавии вручил ноту протеста послу России за вмешательство в выборы

      Володин высказался о видении мироустройства Путина

      В НАТО раскрыли причину нежелания вводить войска на Украину

      В России нашли виновного в коллапсе с яйцами

      В РПЦ нашли связь урбанизации с «педерастией»

      Стоянов ответил оскорбившемуся на шутку о коррупции российскому мэру

      Российские военные подбили немецкий танк Leopard в зоне СВО

      Майор МВД снял угон машины на видео и предотвратил его

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше