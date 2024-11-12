В Москве возбудили уголовное дело после выстрела в девушку во время квеста

СК возбудил дело после выстрела в девушку во время квеста в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после выстрела актера московского квеста в девушку. Об этом сообщил столичный СК в Telegram-канале.

Дело возбуждено по части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Следователи также проводят проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. «Изучается служебная документация, допрашиваются сотрудники организации и участники квеста», — рассказали в ведомстве.

Об инциденте стало известно накануне. В одной из сцен квеста актер достал пистолет, покрутил им перед гостями и выстрелил почти в упор в 19-летняя девушку. Пистолет был охолощенным, но выстрел был сделан настолько близко, что посетительница получила огнестрельное ранение шеи. Ей понадобилась медицинская помощь.