В небе над российским регионом сбили еще один украинский беспилотник

Минобороны: украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

В небе над Белгородской областью сбит еще один украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Ранее 12 ноября Минобороны также сообщало об уничтожении дрона над регионом.

Очередной дрон был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны около 16:40 мск. Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

В ночь на 12 октября украинские дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате налета загорелся один из резервуаров. Пострадавших нет.