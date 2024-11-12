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17:39, 12 ноября 2024Россия

В небе над российским регионом сбили еще один украинский беспилотник

Минобороны: украинский беспилотник сбит над Белгородской областью
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В небе над Белгородской областью сбит еще один украинский беспилотник. Об этом сообщило Минобороны в Telegram.

Ранее 12 ноября Минобороны также сообщало об уничтожении дрона над регионом.

Очередной дрон был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны около 16:40 мск. Речь идет о беспилотнике самолетного типа, подчеркнули в Минобороны. Такие летательные аппараты способны нести до нескольких десятков килограммов взрывчатки и преодолевать значительные расстояния.

В ночь на 12 октября украинские дроны атаковали нефтебазу в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате налета загорелся один из резервуаров. Пострадавших нет.

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