В Польше анонсировали «драматичное» заседание ЕС по Украине

Сикорский: Совет ЕС обсудит передачу Киеву российских активов

Совет Европейского союза (ЕС) по иностранным делам обсудит передачу Украине замороженных российских активов. Данное заседание в эфире TVN анонсировал глава МИД Польши Радослав Сикорский.

По его словам, на заседании Совета ЕС будут обсуждать и другие вопросы, касающиеся Украины, включая предоставление Киеву года на «усиление своей позиции».

«Должны быть приняты или не быть приняты массивные решения о том, готовы ли мы предназначить реальные средства, например, замороженные российские активы на поддержку Украины», — рассказал министр.

Ранее бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала передать все замороженные российские активы Украине. По ее словам, Киев имеет «законное право» получить все заблокированные в Европе российские активы.