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02:09, 12 ноября 2024Экономика

В России одобрили налогообложение операций с криптовалютой

«Известия»: правительство РФ одобрило налогообложение операций с криптовалютой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Правительство России согласовало налогообложение операций с криптовалютами, сообщают «Известия».

По информации издания, соответствующий документ 11 ноября одобрили в правительстве. Теперь для транзакций с криптовалютами будут применять налог на прибыль (для юрлиц) и НДФЛ (для физлиц). О законопроекте напомнили в связи с началом регулирования майнинга.

«Из документов к заседанию правкомиссии следует, что за цифровой валютой закрепляется статус имущества», — говорится в документе.

С 1 ноября в России вступил в силу подписанный президентом Владимиром Путиным закон о легализации майнинга криптовалют. Документ устанавливает такие понятия, как майнинг цифровой валюты, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры, адрес-идентификатор и лицо, организующее деятельность майнинг пула. Добывать криптовалюту смогут юридические лица и индивидуальные предприниматели, находящиеся в специальном реестре.

ЖЗЛ
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