В России осудят бойца из отряда «Азов» за расстрел женщины

В ДНР осудят бойца из отряда «Азов» за расстрел женщины в Мариуполе

В Донецкой народной республике (ДНР) военный Андрей Ромащенко из отряда «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) пойдет под суд за расстрел местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главной военной прокуратуре.

Он обвиняется по статьям 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте методов, запрещенных международным договором Российской Федерации») и 105 («Убийство по мотивам политической и идеологической вражды») УК РФ.

По данным следствия, весной 2022 года Ромащенко находился на боевой позиции, оборудованной в одной из квартир в жилом доме города Мариуполь. Оттуда он обнаружил безоружную пожилую женщину, но на фоне личной неприязни к местному населению произвел в нее выстрел из своего автомата АК-74. Пострадавшая скончалась на месте.

Подозреваемый скрывается и 8 июля объявлен в международный розыск. 1 августа суд заочно избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в России трех украинских военных посадили в колонию за обстрел Мариуполя.