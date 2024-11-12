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19:03, 12 ноября 2024Моя страна

В российском городе начали спасать раненую косулю

В Уфе волонтеры борются за жизнь сбитой косули
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «ЦРДЖ Пин и Пуф»

В российском городе начали спасать сбитую на дороге косулю. Об этом сообщает Telegram-канал Ufa_rb.

По данным издания, вследствие ранения животное получило многочисленные травмы, специалисты стали бороться за его жизнь. Волонтер, нашедший пострадавшего в Уфе, самостоятельно справился с транспортировкой и сделал укол обезболивающего. Позже четвероногое поместили в карантин.

«В планах перенести косулю на другую площадку, где уже находится ее сородич Свен. Там карантин продолжится, и волонтеры будут решать дальнейшую судьбу животного», — говорится в публикации.

Ранее в ноябре россиянин спас повисшую на поводке у закрытого лифта собаку. Мальчик зашел в лифт с двумя питомцами, однако один из них внезапно выбежал, а двери лифта закрылись.

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