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19:23, 12 ноября 2024Моя страна

В российском регионе выходили и выпустили на волю краснокнижную птицу

В Башкирии выходили истощенную неясыть и выпустили ее на волю
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «ЦРДЖ Пин и Пуф»

В российском регионе выходили и выпустили на волю краснокнижную птицу. Об этом пишет Telegram-канал UTV.

По данным сотрудников башкирского центра реабилитации «Пин и Пуф», окрепшую неясыть после длительного лечения выпустили на природу.

Известно, что сову нашли в центре Уфы в ослабленном и истощенном состоянии из-за многочисленных нападений ворон. В ответ неясыть поймала одну из птиц и обезглавила ее.

В сентябре в российском заповеднике запечатлели дневную охоту серой цапли. На размещенных кадрах была запечатлена птица, внимательно изучающая реку. Она медленно сделала один шаг, остановилась и затем резко погрузила свой клюв в воду.

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