Сенатор Табервилль: Украина не сможет выйти победителем из конфликта с Россией

Украина не сможет выйти победителем из конфликта с Россией. Так шансы Киева на победу на своей странице в социальной сети Х оценил сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль, прикрепив отрывок своего интервью телеканалу Fox News.

«Они не могут победить. У них не хватает людей. Я не знаю, в чем [Дональд Трамп] собирается им отказать, чтобы вытащить их из этого, но мы не можем продолжать дальше слать им деньги», — сказал он.

До этого сенатор назвал состояние армии США катастрофой. «Мы должны вооружать нашу армию. Сейчас наша армия — это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас», — сказал Табервилль, призвав перестать выделять деньги Киеву.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что после победы Трампа на выборах президента США украинские военные стали чаще сдаваться в плен.