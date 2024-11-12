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21:35, 12 ноября 2024Мир

В США оценили шансы Украины победить Россию

Сенатор Табервилль: Украина не сможет выйти победителем из конфликта с Россией
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ron Sachs / Consolidated News Photos / Global Look Press

Украина не сможет выйти победителем из конфликта с Россией. Так шансы Киева на победу на своей странице в социальной сети Х оценил сенатор-республиканец от штата Алабама Томми Табервилль, прикрепив отрывок своего интервью телеканалу Fox News.

«Они не могут победить. У них не хватает людей. Я не знаю, в чем [Дональд Трамп] собирается им отказать, чтобы вытащить их из этого, но мы не можем продолжать дальше слать им деньги», — сказал он.

До этого сенатор назвал состояние армии США катастрофой. «Мы должны вооружать нашу армию. Сейчас наша армия — это катастрофа. Абсолютная катастрофа. Мы бы не смогли никого одолеть прямо сейчас», — сказал Табервилль, призвав перестать выделять деньги Киеву.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз сообщил, что после победы Трампа на выборах президента США украинские военные стали чаще сдаваться в плен.

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