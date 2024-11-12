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13:35, 12 ноября 2024Забота о себе

Водителям подсказали упражнение для борьбы с агрессией за рулем

Психотерапевт Нурдаев: «дыхание по квадрату» поможет от агрессии за рулем
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Kseniia Ilinykh / Unsplash

Врач-психотерапевт компании «СберЗдоровье» Виктор Нурдаев подсказал упражнения для водителей, которые помогут им бороться с агрессией за рулем. Их доктор перечислил беседе с «Лентой.ру»

Врач отметил, что любая сильная негативная эмоция за рулем — раздражение, агрессия, чрезмерное беспокойство — может оказаться опасной и для самого водителя, и для окружающих. Чтобы стабилизировать пульс и снизить уровень стресса, он рекомендовал выполнять специальное дыхательное упражнение.

Для поддержания спокойствия будет полезно остановиться в безопасном месте и использовать дыхательные техники, например, «дыхание по квадрату»: вдох, задержка дыхания, выдох, задержка дыхания. Каждое действие нужно выполнять в течение четырех секунд. Такой цикл можно выполнять от трех до пяти раз за одно упражнение

Виктор Нурдаевпсихотерапевт

Чтобы избежать спешки и связанного с ней стресса, врач рекомендовал заранее продумывать маршрут, а если другие водители ведут себя некорректно, не принимать это на свой счет и сосредоточиться на безопасности своих действий.

Врач добавил, что тем, кто находится за рулем, важно высыпать, сбалансированно питаться и не переедать — последнее может вызвать сонливость. Также, по словам врача, во время вождения необходимо делать перерывы и разминаться, например, каждые один-два часа организовывать остановки для коротких прогулок, что позволит улучшить кровообращение и предотвратить перенапряжение мышц.

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