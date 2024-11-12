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15:45, 12 ноября 2024Россия

Володин призвал депутатов вносить поменьше провоцирующих тревогу инициатив

Володин призвал депутат вносить меньше инициатив, провоцирующих напряжение
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: пресс-служба нижней палаты парламента / АГН «Москва»

Депутатам Госдумы следует вносить поменьше инициатив, провоцирующих тревогу и напряжение в обществе. К таким действиям призвал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, чьи слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в парламентариях большое количество энергии, которая может быть и созидательной и разрушительной, а также может вносить напряжение и тревогу в общество.

«Некоторые инициативы, с которыми выступают депутаты, несут в себе и тревогу, и напряжение, а где-то и разрушение. Но мы, понимая, к чему это может привести, должны все вместе взять и постараться сделать так, чтобы у нас таких инициатив было как можно меньше», — сказал Володин.

Спике Госдумы также подчеркнул, что Россия на данный момент переживает очень непростые времена. По его мнению страна столкнулась с тем вызовами, которые прежде не знала.

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