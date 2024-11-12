Снайпер ВС РФ одним выстрелом из тяжелой винтовки поразил нескольких бойцов ВСУ

Снайпер Вооруженных сил (ВС) России одним выстрелом из тяжелой снайперской винтовки калибра 12,7 миллиметров поразил нескольких украинских военных. Об этом пишет РИА Новости.

По данным ведомства, снайпер войскового спецназа группировки «Днепр» с позывным Черный обнаружил бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) около машины. «Произвели выстрел. С одного выстрела, то есть из тяжелого оружия, там 2-3 человека упало, рухнуло», — рассказал он журналистам.

Он отметил, что за время спецоперации вооружение российских снайперов значительно продвинулось вперед. Эффективная дальность работы новой тяжелой винтовки составляет до 2,5 километров.

Ранее группировка российских снайперов ликвидировала в зоне СВО руководителя контрснайперского подразделения ВСУ с позывным Блискавка.