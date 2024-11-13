43-летняя Алессандра Амбросио вышла на публику в прозрачном наряде

43-летняя супермодель Алессандра Амбросио вышла на публику в прозрачной блузе

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио вышла на публику в откровенном наряде. Соответствующие кадры появились на сайте Daily Mail.

43-летняя манекенщица посетила модный показ обуви в Бразилии в черной прозрачной блузе, сквозь которую просвечивался бюстгальтер в тон. Помимо этого, звезда надела ультракороткие шорты и ботфорты на каблуках. В качестве аксессуаров знаменитость выбрала крупные серьги и клатч. В то ж время она распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В октябре Алессандра Амбросио прогулялась по улице в кожаных трусах. Манекенщица поделилась серией снимков, на которых предстала перед камерой в белой футболке и кожаных трусах с высокой посадкой, надетых поверх капроновых колготок.