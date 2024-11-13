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21:12, 13 ноября 2024Экономика

В российском городе на рабочего рухнула стена онкодиспансера

В Архангельске на рабочего рухнула кладка стены в онкодиспансере
Виктория Клабукова

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Архангельском онкодиспансере обвалилась стена. Под обломками оказался 63-летний рабочий, передает портал 29.RU.

Кирпичная кладка на цокольном этаже здания обрушилась во время ремонта. С тяжелыми травмами мужчину госпитализировали. Несущие конструкции в результате происшествия не пострадали. Угрозы дальнейших повреждений не выявлено, эвакуация не потребовалась.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следователи проверят, были ли соблюдены во время ремонтных работ требования охраны труда. Виновным грозит штраф размером до 400 тысяч рублей, исправительные работы или в худшем случае — год колонии.

Ранее потолок рухнул над стойкой регистратуры в поликлинике города Волжский. Это не первый случай в медучреждении — аналогичный инцидент произошел только полгода назад, причем в том же месте.

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