В российской поликлинике спустя полгода вновь рухнул потолок

В поликлинике в Волжском повторно обвалился потолок спустя полгода

В поликлинике города Волжский Волгоградской области рухнул потолок. Инцидент произошел вновь спустя полгода после предыдущего обрушения, пишет издание «Новости Волгограда».

Ситуация произошла в поликлинике №2 по улице Мира. Конструкции частично обвалились утром прямо над стойкой регистратуры — не выдержали несколько гипсовых секций. Медперсонал и пациенты не пострадали. Место обрушения оградили, ремонтные работы уже начаты.

Об аналогичном случае в поликлинике сообщалось в апреле. Тогда перекрытия осыпались в холле учреждения, всего в паре метров от нового места обрушения. По оценкам экспертов, причина обвала конструкций не в плохом монтаже, а в повреждении несущих профилей. Предположительно, они могут провисать под весом фрагментов старого потолка, который не убрали, а просто перекрыли во время капремонта. Работы прошли меньше года назад и обошлись городскому бюджету в 87 миллионов рублей.

Ранее навесной потолок упал в одной из школ в подмосковном Раменском. Занятия в крыле здания, где произошло обрушение, не проводились. В сентябре похожая ситуация произошла в Сергиевом Посаде. Перекрытия обвалились в учреждении после недавнего ремонта.