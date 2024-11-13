Банда вымогателей получила срок за похищение российского коммерсанта и его отца

В Московской области осудили банду, занимавшуюся вымогательствами и похищениями

В Московской области к длительным срокам заключения приговорили шесть россиян по делу о вымогательствах и похищениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

По данным следствия, с июля по август 2018 года банда осужденных вымогала деньги у российского бизнесмена и его отца. Они похитили мужчину и заставили его под угрозой расправы написать расписки о якобы занятый денежных средствах. После этого мужчину вынудили переписать на банду свою недвижимость.

Также в 2019 году их сообщники похитили другого предпринимателя из Ногинска, которому были должны семь миллионов рублей. Угрозами его заставили написать бумагу с отказом от претензий.

Ранее сообщалось, что российские полицейские задержали четырех ранее судимых уголовников из разных регионов страны, подозреваемых в вымогательстве.