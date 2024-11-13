Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:37, 13 ноября 2024Силовые структуры

Банда вымогателей получила срок за похищение российского коммерсанта и его отца

В Московской области осудили банду, занимавшуюся вымогательствами и похищениями
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Московской области к длительным срокам заключения приговорили шесть россиян по делу о вымогательствах и похищениях. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по области.

По данным следствия, с июля по август 2018 года банда осужденных вымогала деньги у российского бизнесмена и его отца. Они похитили мужчину и заставили его под угрозой расправы написать расписки о якобы занятый денежных средствах. После этого мужчину вынудили переписать на банду свою недвижимость.

Также в 2019 году их сообщники похитили другого предпринимателя из Ногинска, которому были должны семь миллионов рублей. Угрозами его заставили написать бумагу с отказом от претензий.

Ранее сообщалось, что российские полицейские задержали четырех ранее судимых уголовников из разных регионов страны, подозреваемых в вымогательстве.

***
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стали известны личности сбежавших в Сибири военнослужащих. Младшему оказалось 19 лет

      Израиль нанес мощные авиаудары по пригороду Бейрута

      Бывшего замминистра обороны России оставили под стражей по делу о хищениях

      Мишустин провел встречу с генсеком ООН

      «Куриное царство» выкупило обанкротившиеся «Утиные фермы»

      Контрактник ударил себя топором из-за нежелания ехать на СВО и поплатился

      Arianespace перенесла второй пуск Ariane 6

      В Москве курьер на электровелосипеде сбил женщину с младенцем

      В Госдуме рассказали о переговорах с Apple

      Суд по делу о драке чеченцев с аниматорами на российском курорте закончился примирением

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше