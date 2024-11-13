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16:49, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Британское радио назвало внезапную смерть российского телеведущего загадочной

Британское радио LBC назвало загадочной смерть жившего в Лондоне повара Зимина
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Alexander Mamaev / Ura.ru / Globallookpress.com

Британская радиостанция LBC назвала загадочной внезапную смерть российского журналиста, шеф-повара и телеведущего Алексея Зимина, который жил в Лондоне. Материал доступен на сайте радиостанции.

В статье со ссылкой на сербские СМИ указано, что Зимина нашли на полу в квартире в Белграде. Отмечается, что шеф-повар в течение нескольких дней не отвечал на телефонные звонки, а обнаружил его владелец квартиры.

Автор материала добавил, что Зимин не болел, поэтому случившееся стало неожиданностью для его близких. При этом в статье указано, что журналист выступал против спецоперации на Украине.

О том, что Зимин ушел из жизни, стало известно 13 ноября. Ему было 52 года.

Алексей Зимин был заместителем главреда журнала «Афиша», главредом изданий «Афиша Мир», GQ и Gourmet, ведущим телешоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ. Он также создал журнал «Афиша Еда». В 2015 году Зимин переехал в Великобританию, открыл в Лондоне ресторан русской кухни Zima и работал над одноименным журналом.

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