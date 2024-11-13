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12:21, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Появились подробности о состоянии здоровья журналиста Зимина перед смертью

Близкие журналиста Алексея Зимина заявили, что перед смертью он не болел
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Alexander Mamaev / Globallookpress.com

Журналист, шеф-повар и телеведущий Алексей Зимин перед смертью не болел. Подробности о его состоянии здоровья стали известны Shot.

Близкие Зимина заявили, что его смерть стала для всех полной неожиданностью. Отмечается, что за несколько дней до этого он готовил ужин в Белграде.

О том, что Зимин в возрасте 52 лет ушел из жизни, 13 ноября сообщил журналист Роман Лошманов. Смерть телеведущего «Афише Daily» также подтвердили его знакомые. Подробности не приводились.

Алексей Зимин родился в Дубне в 1971 году. Он был заместителем главреда журнала «Афиша», главредом изданий «Афиша Мир», GQ и Gourmet, ведущим телешоу «Готовим с Алексеем Зиминым» на канале НТВ. Он также создал журнал «Афиша Еда».

В 2015 году он переехал в Великобританию, открыл в Лондоне ресторан русской кухни Zima и работал над одноименным журналом. Кроме того, в разные годы жизни Зимин выпускал книги, в том числе о кулинарии.

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