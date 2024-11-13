Бывшая порномодель заработала 14 миллионов долларов и обрела веру в Бога

Популярная модель с платформы OnlyFans обрела веру в Бога и перестала снимать порноконтент. Об этом пишет Movie Guide.

Нала Рэй из штата Иллинойс родилась в семье священника, однако в 2020 году получила предложение стать порномоделью на OnlyFans и согласилась. Девушка быстро вошла в один процент самых популярных создательниц контента для взрослых на платформе. Всего за четыре года она заработала 14 миллионов долларов (1,3 миллиарда рублей). В 2024 году она крестилась и отказалась от работы в порно и высоких доходов.

Впоследствии на своих страничках в соцсетях она объяснила, в чем были причины таких радикальных перемен. По словам Рэй, карьера порномодели была для нее способом бунта. Однако она вскоре поняла, что работа и деньги не делают ее жизнь лучше. «Я просто начала молиться. Я честно рассказала Богу о своих чувствах», — рассказала Рэй о своем пути подписчикам и фанатам.

Ранее 19-летняя порномодель из Австралии рассказала, чего лишилась после начала карьеры в OnlyFans. «По ее словам, она осталась без семьи и друзей.