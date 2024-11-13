Часть российского города осталась без света в результате обстрела ВСУ

Часть белгородского Шебекино осталась без света в результате обстрела ВСУ

Часть города Шебекино Белгородской области осталась без света в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил глава местной администрации Владимир Жданов.

Он пояснил, что в российском городе оказались перебиты линии электропередачи. По информации Жданова, в пяти домах выбило окна, а на территории одного из частных домов осколками повредило забор и гараж.

Кроме того, повреждения получили три легковых автомобиля. По предварительным данным, никто из мирных граждан не пострадал.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что дроны с боевым зарядом невозможно сбить около жилых домов в Шебекино. Он уточнил, что при любом из вероятных сценариев существует риск, что могут пострадать люди.