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17:28, 13 ноября 2024Россия

Делегации из ОАЭ показали центр изучения арабского языка в Подмосковье

Делегации из ОАЭ показали образовательный центр в Подмосковье
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Кравцов

Сергей Кравцов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министр просвещения России Сергей Кравцов и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев показали делегации из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) образовательный центр на базе гимназии имени Е. М. Примакова в Московской области, передает РИА Новости.

По словам Кравцова, Россия сотрудничает с ОАЭ в различных сферах, в том числе и в сфере образования.

«У вашей страны есть серьезный опыт, который нам было бы интересно перенимать. Мы считаем важным не только налаживать экономическое взаимодействие, но и создавать условия для образовательных обменов, знакомить детей с культурами наших стран», — отметил он, обращаясь к главе делегации.

Центр был открыт при участии президентов России и ОАЭ, он был назван в честь шейхи Фатимы Бинт Мубарак, матери президента ОАЭ. Специализация центра — изучение арабского языка и культуры школьниками и педагогами. На данный момент в центре обучаются около 50 детей. Там можно пройти курсы арабского языка и программы по естественным наукам. Кроме того, учеников там готовят к олимпиадам.

«Два года назад мы открыли в Абу-Даби Русскую школу — филиал гимназии Примакова», — рассказал Андрей Воробьев. По его словам, это единственная школа в ОАЭ, которая выдает аттестат российского образца. Сейчас там уже учатся более 350 человек.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничестве с ОАЭ и другими странами. Представитель Кремля, в частности, указал на абсолютную взаимную заинтересованность в продолжении торгово-экономических отношений.

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