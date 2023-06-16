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08:18, 16 июня 2023Россия

Кремль заявил о заинтересованности России в сотрудничестве с ОАЭ

Песков заявил о заинтересованности РФ в сотрудничестве с ОАЭ и другими странами

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Россия заинтересована во взаимовыгодном сотрудничества с Объединенными арабскими эмиратами (ОАЭ) и другими странами. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в эфире «Первого канала».

Песков указал на абсолютную взаимную заинтересованность в продолжении торгово-экономических отношений. «Взаимодействие продолжается, пустот здесь быть не может», — подчеркнул он.

Делегация ОАЭ стала одной из самых представительных на Петербургском международном экономическом форуме в этом году.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что такие западные лидеры, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявляют о намерении поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, однако это скорее гипотетическое намерение.

Также пресс-секретарь президента опроверг сообщения Financial Times о подготовке мер, которые позволят государству скупать активы западных компаний по ценам ниже средних по рынку.

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    Екатерина Подвигина
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