Кремль высказался о планах Макрона и Шольца поговорить с Путиным

Песков назвал гипотетическими намерениями желание Шольца и Макрона поговорить с Путиным

Такие западные лидеры, как президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявляют о намерении поговорить с российским президентом Владимиром Путиным, однако это скорее гипотетическое намерение. Так о возможных переговорах высказался официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«И господин Шольц, и господин Макрон — они неоднократно об этом заявляют и, конечно, там речь идет скорее о гипотетическом намерении», — заявил Песков.

10 июня Шольц заявил, что хочет поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным и намерен в скором времени провести с ним телефонный разговор. Политик отметил, что проводил разговор с президентом России до начала специальной военной операции на Украине и во время нее.

До этого французский министр иностранных дел Катрин Колонна заявляла, что Макрон может возобновить телефонные переговоры с Путиным, чтобы предотвратить усиление «ментальной изоляции» российских властей.