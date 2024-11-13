Депутат предложил установить кормушки для птиц во дворах по всей России

Депутат ГД Гаврилов предложил установить кормушки для птиц в российских дворах

Глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов выступил с предложением установить кормушки для птиц во дворах по всей России. Он рассказал РИА Новости, что кормушки в случае правильного размещения и обслуживания могут быть включены в проекты благоустройства дворовых территорий как малые архитектурные формы экологической направленности.

Как утверждает Гаврилов, размещение кормушек около домов — это не просто акт доброй воли, но также значительный вклад в поддержание биоразнообразия городской среды.

«Исследования орнитологов показывают, что в зимний период, когда естественных источников пищи становится меньше, дополнительное питание может стать решающим фактором выживания для многих видов птиц», — добавил депутат.

Ранее Сергей Гаврилов предложил провести в России «лодочную амнистию» для владельцев эллингов — помещений для хранения и ремонта лодок или катеров. Парламентарий указал, что сейчас эта сфера слабо регулируется.