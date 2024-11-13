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16:34, 13 ноября 2024Забота о себе

Диетолог перечислила вызывающие рак продукты

Диетолог Габдулхакова: к раку приводят фастфуд, жаренная во фритюре еда и сахар
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Live heavenly / Shutterstock / Fotodom  

Неправильное питание является одной из причин того, что количество онкобольных в России растет, рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова. Вызывающие рак продукты она перечислила в беседе с «Известиями».

По словам Габдулхаковой, онкологические заболевания может спровоцировать склонность к употреблению фастфуда, переработанной, рафинированной пищи, а также еды, жаренной во фритюре. «Кроме того, способствует появлению рака частое употребление алкоголя, жареной, высокоуглеводистой пищи и сахара», — рассказала нутрициолог.

Потенциально вредными продуктами эксперт также назвала муку, белый рис, маргарин, белый хлеб, колбасы и сосиски. Габдулхакова уверена, что такая еда не дает питательных веществ, а это приводит к истощению ресурсов организма и развитию онкологических заболеваний. «Ведь по сути рак — это не только предрасположенность, но и внешние факторы, такие как работа иммунной системы, антиоксидантной системы, системы детокса (печени) и наличие дефицитов», — заключила специалист.

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Ранее онколог Денис Романов рассказал, что при раке желудка часто возникают тошнота, рвота, изжога, диарея, запор, метеоризм, боли в животе. Однако у этого заболевания есть и менее очевидные симптомы, отметил доктор.

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