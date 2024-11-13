Диетолог перечислила вызывающие рак продукты

Диетолог Габдулхакова: к раку приводят фастфуд, жаренная во фритюре еда и сахар

Неправильное питание является одной из причин того, что количество онкобольных в России растет, рассказала диетолог-нутрициолог Лариса Габдулхакова. Вызывающие рак продукты она перечислила в беседе с «Известиями».

По словам Габдулхаковой, онкологические заболевания может спровоцировать склонность к употреблению фастфуда, переработанной, рафинированной пищи, а также еды, жаренной во фритюре. «Кроме того, способствует появлению рака частое употребление алкоголя, жареной, высокоуглеводистой пищи и сахара», — рассказала нутрициолог.

Потенциально вредными продуктами эксперт также назвала муку, белый рис, маргарин, белый хлеб, колбасы и сосиски. Габдулхакова уверена, что такая еда не дает питательных веществ, а это приводит к истощению ресурсов организма и развитию онкологических заболеваний. «Ведь по сути рак — это не только предрасположенность, но и внешние факторы, такие как работа иммунной системы, антиоксидантной системы, системы детокса (печени) и наличие дефицитов», — заключила специалист.

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