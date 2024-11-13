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14:56, 13 ноября 2024Силовые структуры

Замглавы Международного уголовного суда заочно арестовали в России

В Москве суд заочно арестовал судью МУС в Гааге Алапини-Гансу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Рейн Алапини-Гансу

Рейн Алапини-Гансу. Фото: Denis Balibouse / Reuters

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал зампредседателя Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Рене Аделаиды Софи Алапини-Гансу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Судья обвиняется в преступлении по части 2 статьи 301 («Незаконные задержание, заключение под стражу или содержание под стражей») УК РФ. С момента экстрадиции в Россию или задержания на территории страны Алапини-Гансу проведет под стражей два месяца.

Ранее сообщалось, что Россия объявила в международный розыск судью МУС в Гааге Хайкель Бен Махфуд. Он выдал ордер на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

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