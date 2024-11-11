Судья Международного уголовного суда в Гааге объявлен Россией в розыск

Заочно арестованный в России судья Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкель Бен Махфуд объявлен Москвой в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.
Басманный суд столицы заочно арестовал его по ходатайству российского следователя.
Бен Махфуд летом выдал ордер на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Российские правоохранители возбудили в отношении судьи МУС уголовное дело по статье 301 УК РФ («Заведомо незаконное задержание»).
В июне в пресс-службе аппарата Совбеза назвали решение МУС сотрясанием воздуха и одним из элементов гибридной войны.