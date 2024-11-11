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15:56, 11 ноября 2024Силовые структуры

Судья Международного уголовного суда в Гааге объявлен Россией в розыск

Россия объявила в международный розыск судью МУС Бен Махфуда
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Выдавший санкцию на арест Шойгу судья МУС в Гааге заочно арестован в России

Фото: Peter Dejong / Reuters

Заочно арестованный в России судья Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкель Бен Махфуд объявлен Москвой в международный розыск. Об этом сообщает ТАСС.

Басманный суд столицы заочно арестовал его по ходатайству российского следователя.

Бен Махфуд летом выдал ордер на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Российские правоохранители возбудили в отношении судьи МУС уголовное дело по статье 301 УК РФ («Заведомо незаконное задержание»).

В июне в пресс-службе аппарата Совбеза назвали решение МУС сотрясанием воздуха и одним из элементов гибридной войны.

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