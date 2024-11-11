В России назвали наказание для выдавшего ордер на арест Шойгу судье из Гааги

Судье МУС Бен Махфуду грозит до 4 лет колонии в России

Судья Международного уголовного суда в Гааге объявлен Россией в розыск

Начало событий в новости Судья Международного уголовного суда в Гааге объявлен Россией в розыск

Уголовный кодекс России предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы судье Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкелю Бен Махфуду, который выдал ордер на международный арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом сообщает РИА Новости.

Российские правоохранители возбудили в отношении судьи МУС уголовное дело по статье 301 УК РФ («Заведомо незаконное задержание»). Он заочно арестован по решению Басманного суда Москвы. На основании этого решения его объявили в международный розыск.

В июне в пресс-службе аппарата Совбеза назвали решение МУС сотрясанием воздуха и одним из элементов гибридной войны.