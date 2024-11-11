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15:48, 11 ноября 2024Силовые структуры

Выдавший санкцию на арест Шойгу судья МУС в Гааге заочно арестован в России

В Москве суд выдал санкцию на заочный арест судьи МУС Хайкель Бен Махфуд
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Судья Международного уголовного суда в Гааге объявлен Россией в розыск

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкеля Бен Махфуда, который выдал санкцию на арест секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на суд.

Санкция на избрание меры пресечения выдана по ходатайству следственных органов. Бен Махфуда подозревают в совершении преступления по статье 301 УК РФ («Заведомо незаконное задержание»).

После этого решения судья МУС объявлен в международный розыск.

О том, что досудебная палата МУС выдала ордера на арест Шойгу и Герасимова, стало известно 25 июня. Как объяснили в палате, секретарь Совбеза и начальник Генштаба должны понести уголовную ответственность за «нанесение ударов по объектам гражданской инфраструктуры».

В пресс-службе аппарата Совбеза назвали решение МУС сотрясанием воздуха и одним из элементов гибридной войны.

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