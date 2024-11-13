Госдума одобрила запрет на ограничение установки RuStore

Госдума в I чтении приняла закон, запрещающий ограничивать установку RuStore

Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий ограничивать установку магазина приложений RuStore на смартфоны и другие устройства. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект предполагает изменения в закон «О защите прав потребителей». Его авторы считают, что покупателям сложных технических товаров нужно обеспечить возможность использовать RuStore, то есть скачивать оттуда приложения и обновлять их. Список товаров, которые должны будут обеспечить доступ к магазину приложений, составит правительство.

При этом, согласно закону, не допускается «устанавливать условия, приводящие к ограничению или невозможности использования» российского магазина приложений и программ российского производства.

Если закон будет принят, то эти нормы вступят в силу 1 сентября 2025 года.

Ранее депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что российские власти ведут с компанией Apple переговоры о том, чтобы на устройствах была возможность устанавливать RuStore. Горелкин отметил, что корпорация уважительно относится к российскому законодательству.