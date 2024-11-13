Греф спрогнозировал рост популярности цифровых финансовых активов

Глава Сбербанка Греф: цифровые финактивы наберут огромную популярность в РФ

В среднесрочной перспективе цифровые финансовые активы наберут огромную популярность на мировом рынке, в том числе в России. Такой прогноз дал глава Сбербанка Герман Греф в ходе выступления на конференции «FI day. Blockchain: на пороге финансовой эры». Его слова приводит ТАСС.

Под понятием «цифровые финансовые активы» (ЦФА) подразумевается класс новых фининструментов с особым правовым статусом. ЦФА представляют собой записи в системе блокчейн, которые свидетельствуют о наличии у их держателей цифровых прав. Эти права могут распространяться на денежные требования, эмиссионные ценные бумаги, участие в капитале непубличного акционерного общества. Иными словами, ЦФА — это инструмент для инвестиций на базе современных технологий: блокчейна и смарт-контрактов. Они позволяют всем желающим вложить деньги в акции, облигации, недвижимость, драгоценные металлы и другие ценные активы.

Греф считает, что в обозримом будущем в России будет наблюдаться всплеск инвестиций в подобные технологии. Речь идет о горизонте до 2030 года. Греф спрогнозировал, что к этому времени суммарная капитализация мирового токенизированного рынка достигнет отметки в 16 триллионов долларов в денежном выражении.

Росту популярности подобных технологий в РФ, по его мнению, будут способствовать в том числе реализованные в 2024 году законодательные инициативы. «Они приведет к тому, что цифровые финансовые активы будут набирать огромную популярность в России», — отметил Греф. При этом суммарное число владельцев криптовалютных активов в мире к 2027 году должно достичь 1 миллиарда человек на фоне резкого роста глобального интереса к ним, заключил глава Сбербанка.