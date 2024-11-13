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12:22, 13 ноября 2024Экономика

В Сбере спрогнозировали число владельцев криптоактивов в мире к 2027 году

Греф: число владельцев криптоактивов в мире может достичь 1 млрд человек
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Глава Сбербанка Герман Греф во время выступления на конференции FI Day Blockchain спрогнозировал число владельцев криптовалютных активов в мире к 2027 году. По его словам, оно должно достигнуть 1 миллиарда человек.

«Это, конечно, очень существенное развитие», — подчеркнул он, отметив, что сейчас интерес к криптовалютам кратно вырос, что позволяет привлекать большое количество инвесторов. Греф предположил, что вскоре «мы увидим большие инвестиции в технологию блокчейна».

Известно, что стоимость биткоина обновила рекорд и накануне впервые в истории превзошла 89 тысяч долларов. На момент написания материала она находится на отметке выше 87 тысяч. Предположительно, это связано с президентскими выборами в США, которые выиграл республиканец Дональд Трамп.

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