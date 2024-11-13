Израиль нанес мощные авиаудары по пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли три мощных авиаудара по южному пригороду Бейрута

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли три мощных авиаудара по южному пригороду ливанского Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что один удар был нанесен по району Харет Хрейк и два — по Гхбейри.

1 ноября самолеты ВВС Израиля за два часа нанесли более 15 ударов по южному пригороду Бейрута. Под удары попали районы Дувар Кафаат, Гхбейри, Бурдж аль-Баражни и Харет-Хрейк.

До этого стало известно, что жители ливанского Баальбека начали покидать свои дома после предупреждения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о намерении нанести удар по жилым кварталам города.