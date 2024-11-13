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13:11, 13 ноября 2024Мир

Израиль нанес мощные авиаудары по пригороду Бейрута

Израильские ВВС нанесли три мощных авиаудара по южному пригороду Бейрута
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Thaier Al-Sudani / Reuters

Израильские военно-воздушные силы (ВВС) нанесли три мощных авиаудара по южному пригороду ливанского Бейрута. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что один удар был нанесен по району Харет Хрейк и два — по Гхбейри.

1 ноября самолеты ВВС Израиля за два часа нанесли более 15 ударов по южному пригороду Бейрута. Под удары попали районы Дувар Кафаат, Гхбейри, Бурдж аль-Баражни и Харет-Хрейк.

До этого стало известно, что жители ливанского Баальбека начали покидать свои дома после предупреждения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) о намерении нанести удар по жилым кварталам города.

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