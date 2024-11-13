Изумруд потомка пророка Мухаммеда продали за рекордные 881 миллион рублей

Изумруд потомка пророка Мухаммеда стал самым дорогим зеленым камнем в мире

Изумруд принца Садруддина Ага-хана, сына имама общины исмаилитов-низаритов Ага-хана III, из броши Cartier продали на аукционе и установили новый рекорд стоимости. Об этом сообщает CBS News.

Брошь с изумрудом, украшенную бриллиантами, купили за рекордные 9 миллионов долларов (881 миллион рублей). Таким образом, изумруд Садруддина Ага-хана стал самым дорогим зеленым камнем в мире. Специалисты отметили необычную форму изумруда: он тонкий и плоский. Подчеркивается, что обычно это негативно влияет на цвет камня, однако украшение принца все еще имеет ровный зеленый цвет.

Садруддин Ага-Хан, считающийся прямым потомком пророка Мухаммеда, заказал украшение Cartier для своей невесты Нины Шейлы Дьеры в 1960 году. По его просьбе в брошь был вставлен изумруд весом 37 карат и 20 бриллиантов особой огранки «Маркиз».

В 1969 году Дьера выставила изумруд на аукцион, чтобы собрать средства для помощи животным. Его купила французская ювелирная компания Van Cleef & Arpels за 580 тысяч швейцарских франков (64 миллиона рублей). Несколько лет спустя драгоценный камень перешел в руки Гарри Уинстона, прозванного Королем бриллиантов. Он сделал из броши кулон. В ноябре 2024 года подарок Садруддина Ага-хана снова появился на аукционе.

Ранее сообщалось, что британка с удивлением узнала, что ее дешевую брошку с блошиного рынка можно продать за 19 тысяч долларов. Эксперт узнал в ней одну из потерянных брошей Уильяма Берджеса — английского архитектора и художника-декоратора, работавшего в викторианскую эпоху.