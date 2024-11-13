Кендалл Дженнер обнажила грудь в новой фотосессии

Американская фотомодель Кендалл Дженнер приняла участие в новой откровенной фотосессии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя манекенщица поделилась серией черно-белых фото, на которых предстала без одежды и нижнего белья, прикрыв руками обнаженную грудь. Кроме того, она продемонстрировала на камеру обновленный имидж. На размещенных кадрах видно, что телезвезда решила отказаться от длинных прядей и сделала каре.

Поклонники оценили съемку и новый образ Кендалл в комментариях под постом, который набрал 1,7 миллиона лайков. «Такая бомба», «Нет души прекраснее тебя», «Твое тело — это искусство», «Превосходно», «Безупречная», — высказывались они.

В октябре сообщалось, что Кендалл Дженнер снялась без штанов для модного итальянского бренда Calzedonia.