Кейт Миддлтон заподозрили в симуляции болезни

Sky News: в январе у Кейт Миддлтон нашли не рак, а лишь предраковые клетки

Сообщение журналистки из британского королевского пула породило новую волну теорий заговора о болезни Кейт Миддлтон Об этом пишет издание Daily Beast.

В марте Миддлтон сообщила, что у нее онкологическое заболевание. По ее словам, опухоль заметили во время плановой операции в январе, после чего врачи рекомендовали ей пройти «профилактическую химиотерапию». В сентябре она объявила об успешном завершении химиотерапии.

Публикация, породившая слухи о симуляции болезни, вышла на сайте британского телеканала Sky News еще в сентябре. Ее автор, опытная королевская журналистка Рианнон Миллс, писала, что в январе у Миддлтон нашли не рак, а лишь предраковые клетки. Она не заостряла на этом внимание, поэтому первое время этот факт оставался незамеченным.

В ноябре на публикацию обратили внимание пользователи соцсетей. Они сочли упоминание предраковых клеток доказательством того, что у Миддлтон не было рака. По мнению недоброжелателей, она специально преувеличила или даже выдумала проблемы со здоровьем, чтобы скрыть проблемы с личной жизнью.

Автор Daily Beast признает, что поводы для сомнений имелись еще в мартовском сообщении Миддлтон, где химиотерапия названа «профилактической». Медицинский специалист, к которому обратилось издание, подтвердил, что при раке не может быть предраковых клеток. «Либо есть предраковые клетки, либо рак, — цитирует его Daily Beast. — Это не взаимозаменяемые термины».

Это уже вторая волна теорий заговора, связанная с болезнью Кейт Миддлтон. В начале года, когда она несколько месяцев не появлялась на публике, слухи объясняли ее исчезновение тяжелой болезнью, комой и даже разводом. Попытка остановить распространение слухов, предпринятая Кенсингтонским дворцом, произвела обратный эффект: на свежем снимке Миддлтон заметили следы небрежного редактирования. В результате ведущие мировые СМИ признали фото подделкой. Именно после этого ей пришлось официально объявить об онкологическом диагнозе.