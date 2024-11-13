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20:06, 13 ноября 2024Экономика

После подрыва Кураховское водохранилище потеряло больше трети воды

Глава Донецкой ОВА: Кураховское водохранилище потеряло 20 млн кубометров воды
Виктория Клабукова

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вследствие подрыва дамбы из Кураховского водохранилища вылилось 20 миллионов кубометров воды. Такое заявление в эфире телемарафона «Единые новости» сделал глава подконтрольной Украине Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин, передает украинский портал New Voice.

Учитывая, что в водохранилище содержалось 55 миллионов кубов воды, оно потеряло треть своего объема. Опасности для местных жителей, по словам Филашкина, нет, селам на реке Волчьей подтопление не угрожает. Как сообщается, дети из ближайших населенных пунктов эвакуированы.

Ранее стало известно, что украинские войска затопили собственные позиции около города, подорвав дамбу Кураховского водохранилища. В результате этого были повреждены сама дамба, а также проходящая через нее автомобильная дорога и расположенное рядом с местом взрыва техническое сооружение.

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