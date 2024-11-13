Лавров созвонился с главой МИД Турции

Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили по телефону двусторонние вопросы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился в среду, 13 ноября, с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«В ходе переговоров обсуждались двусторонние и региональные вопросы», — заявил собеседник агентства.

Ранее глава МИД Турции заявил, что справедливое разрешение конфликта на Украине должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины. Министр подчеркнул, что у Турции «особые отношения с обеими сторонами».

В октябре глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек заявил, что Анкара не может, несмотря на западные санкции, прекратить взаимоотношения с Россией. Он отметил, что Анкара стала действовать с максимальной осторожностью, чтобы не попасть под вторичные санкции.

