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21:26, 13 ноября 2024Мир

Лавров созвонился с главой МИД Турции

Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили по телефону двусторонние вопросы
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров созвонился в среду, 13 ноября, с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«В ходе переговоров обсуждались двусторонние и региональные вопросы», — заявил собеседник агентства.

Ранее глава МИД Турции заявил, что справедливое разрешение конфликта на Украине должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины. Министр подчеркнул, что у Турции «особые отношения с обеими сторонами».

В октябре глава турецкого Минфина Мехмет Шимшек заявил, что Анкара не может, несмотря на западные санкции, прекратить взаимоотношения с Россией. Он отметил, что Анкара стала действовать с максимальной осторожностью, чтобы не попасть под вторичные санкции.

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