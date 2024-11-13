Мать двоих детей заработала миллионы рублей на оскорблении мужчин

Мать двоих детей из Великобритании начала работать доминатрикс и зарабатывать более миллиона рублей в месяц на унижении мужчин. О своей необычной профессии она рассказала в интервью The Sun.

39-летняя Зара принимает клиентов уже четыре года. Она встречается с ними в специальном месте под названием «Алое подземелье». Там, как отмечает женщина, она избивает мужчин, оскорбляет их, высмеивает размеры их пенисов и топчется по ним черными ботинками, натянутыми до бедер. В этом помещении также находятся кровать для БДСМ-практик, клетка и секс-качели.

В месяц, по словам женщины, она зарабатывает около 12 тысяч фунтов стерлингов (1,5 миллиона рублей). Иногда она может получить половину этой суммы всего от одного клиента.

При этом Зара не взаимодействует с мужчинами в сексуальном плане. Она уверяет, что никогда не раздевается перед ними и разрешает им только лизать ее ботинки. Некоторые мужчины приходят к Заре домой и убираются там: так они получают сексуальное удовольствие. Женщина подчеркивает, что перед каждой сессией заставляет клиентов подписывать договор, чтобы потом не нести ответственность за их травмы.

Заработанные деньги доминатрикс тратит на семью. Например, сейчас копит на поездку на Ямайку на ее день рождения. «Но я делаю это не только ради денег — я люблю свою работу и нахожу ее вдохновляющей. — призналась Зара. — И я не вижу причин скрывать то, чем я занимаюсь». По словам женщины, ее жених и старший сын знают о ее работе и не осуждают ее. Зару поддерживает даже ее будущая 95-летняя свекровь.

Ранее сообщалось, что у доминатрикс Мелиссы Тодд из Великобритании появился клиент с пугающей страстью: его возбуждают определенные виды сыра. По словам женщины, мужчина не может объяснить свою тягу к сыру. Он рассказывал, что пробовал заменить его сливочным маслом и молочным пудингом, но ему не особо понравилось.

