Многодетная мать приняла симптом смертельной болезни за растяжение мышцы

People: англичанка нашла на плече опухоль и оказалась больна редкой меланомой

43-летняя жительница Великобритании и мать троих детей Клэр Тернер приняла за растяжение мышцы плеча симптом смертельной болезни. Историю женщины опубликовало издание People.

В октябре 2023 года Клэр ехала на переднем пассажирском сиденье, машину вел муж. Она протянула руку, чтобы передать дочери завтрак, и подумала, что потянула мышцу. Позже женщине стало больно носить сумку и опираться на руку. Вернувшись домой, она обратилась к врачу. У нее диагностировали разрыв связки. Через несколько недель плечо многодетной матери начало опухать.

«К этому моменту на плече образовалась довольно заметная опухоль. Я не могла носить сумку или надеть бюстгальтер», — вспоминает Клэр. После МРТ ее направили в онкологическую клинику, а вскоре поставили диагноз — меланома четвертой стадии. При этом характерных для этого рака кожи подозрительных родинок у Клэр не было. «Раковые клетки проникли настолько глубоко, что путешествовали по телу в течение месяцев или даже лет и создали другие опухоли. Но я ходила в солярий и обгорала на солнце», — нашла объяснение своему редкому состоянию женщина.

Опухоли были обнаружены в других местах вокруг плеча Клэр, а также в печени и мышцах вокруг ее ягодиц и ног. Женщина прошла курс иммунотерапии, но его пришлось приостановить из-за реакции организма. «Медсестра сказала, что 10 лет назад с моим диагнозом мне осталось бы жить шесть-семь месяцев. Это было довольно шокирующим», — рассказывает она. Теперь врачи говорят, что шансы Клэр выжить составляют 50 процентов.

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