Москвичам пообещали потепление

Синоптик Вильфанд: с 16 ноября в Москву придет потепление

С 16 ноября в Москву придет потепление. Такую погоду пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, его слова передает ТАСС.

По словам синоптика, температура воздуха днем в предстоящие выходные будет достигать плюс 4-5 градусов Цельсия. Причиной этому станет перемещение воздушных масс с запада и юго-запада.

Вильфанд уточнил, что до 14 ноября включительно воздух в столице не прогреется выше нуля градусов. При этом в среду, 13 ноября, осадков не ожидается, а в четверг и пятницу могут пройти небольшие дожди со снегом.

«В пятницу во второй половине [дня] может выпасть 2 миллиметра, даже 3 миллиметра, так как температура положительная, может быть небольшой дождик и небольшой снежок. Погода обычная, предзимье идет. И не зима, и не осень, а нечто среднее», — заключил метеоролог.

Ранее жителей Москвы предупредили, что 15 ноября может появиться временный снежный покров. По предварительным данным синоптиков, сугробы не превысят 2-3 сантиметров.