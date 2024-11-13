Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
08:00, 13 ноября 2024Интернет и СМИ

Мужчина нашел загадочный предмет во время прогулки и получил зловещее предостережение

Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: r/Weird / reddit.com

Пользователь Reddit с ником Natty-NZ показал на портале загадочную находку, которую он обнаружил во время прогулки в парке. Комментаторы сделали мужчине зловещее предостережение, связанное с обнаруженным предметом.

Автор прикрепил к посту фото части растения, которое он обнаружил на обочине. Ее составляли темно-красные завитки с ответвлениями с зелеными наконечниками.

«Прямо сейчас автор лежит на земле без сознания, а эта штука прилипла к его лицу и откладывает яйца», «Прикасаться к странным природным объектам — причина необычной сыпи», «Вы не знаете, что это, и все равно трогаете?», «Положите на место! Так начинается любой фильм про инопланетян», «Съешьте это, и получите силу», — высказались комментаторы под публикацией. Они сочли, что мужчине не следовало брать растение в руки.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как обнаружил дома странную находку. Пользователи портала призвали автора публикации проверить, не проник ли кто-то в квартиру без его ведома.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о десяти сбежавших из части российских военных

      Европейские чиновники раскрыли шаги Брюсселя после победы Трампа

      В российском городе полицейские задержали двух мигрантов-сбытчиков

      Секс-коуч перечислила правила улучшающей интимную жизнь заботы о себе

      В России подорожали бизнес-ланчи

      Известный режиссер рассказал об изменениях в Москве

      Россия сделала представление Израилю после удара у авиабазы в Сирии

      В США заверили в нежелании Трампа бросать Украину на произвол судьбы

      Авиакомпании предупредили о рисках банкротств из-за долгов за лизинг

      В Чечне уволили директоров 11 школ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше