Мужчина нашел загадочный предмет во время прогулки и получил зловещее предостережение

Пользователь Reddit с ником Natty-NZ показал на портале загадочную находку, которую он обнаружил во время прогулки в парке. Комментаторы сделали мужчине зловещее предостережение, связанное с обнаруженным предметом.

Автор прикрепил к посту фото части растения, которое он обнаружил на обочине. Ее составляли темно-красные завитки с ответвлениями с зелеными наконечниками.

«Прямо сейчас автор лежит на земле без сознания, а эта штука прилипла к его лицу и откладывает яйца», «Прикасаться к странным природным объектам — причина необычной сыпи», «Вы не знаете, что это, и все равно трогаете?», «Положите на место! Так начинается любой фильм про инопланетян», «Съешьте это, и получите силу», — высказались комментаторы под публикацией. Они сочли, что мужчине не следовало брать растение в руки.

Ранее мужчина рассказал на Reddit, как обнаружил дома странную находку. Пользователи портала призвали автора публикации проверить, не проник ли кто-то в квартиру без его ведома.